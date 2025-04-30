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Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin tutuklanması söz konusu oldu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandırdı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişinin yakalanması sağlandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalar ile bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

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