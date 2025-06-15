Haberler

Uşak’ta Yangın 3 Saatte Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA KONTROL ALTINA ALINDI

UŞAK’ta meşe ağaçlarının bulunduğu bir alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik gayreti sonucu söndürüldü. Ciğerdede köyü civarındaki meşelik alanında saat 15.00 sıralarında alevlerin yükseldiği görüldü. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Uşak Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı tankerler ve greyderler gönderildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. İlk verilere göre 50 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü belirlenirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar Meydanı’nda Özgür Gazze Mitingi Yapıldı

Üsküdar Meydanı'nda, Saadet Partisi öncülüğünde 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' vurgusuyla bir miting gerçekleştirildi.
Haberler

Kahta’da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da iki yabancı grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopalarla yapılan kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.