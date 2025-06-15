Uşak’ta Yangın 3 Saatte Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA KONTROL ALTINA ALINDI

UŞAK’ta meşe ağaçlarının bulunduğu bir alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik gayreti sonucu söndürüldü. Ciğerdede köyü civarındaki meşelik alanında saat 15.00 sıralarında alevlerin yükseldiği görüldü. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Uşak Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı tankerler ve greyderler gönderildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. İlk verilere göre 50 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü belirlenirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı.