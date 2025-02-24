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Uşak’ta Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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UŞAK’TA YANGIN FELAKETİ

Uşak’ın Karaağaç Mahallesi’nde, Taşkent Caddesi üzerindeki üç katlı bir binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KAYBEDİLEN CAN

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Fakat yangın sonrası vücudunda yanıklar bulunan Özcan Aydoğan, evin balkonunda hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk incelemelerin ardından Aydoğan’ın cenazesini Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Yangın olayıyla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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