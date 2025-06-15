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Uşak’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

UYUŞAK’TA MEŞELİK ALANDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak’ta Ciğerdede köyü civarındaki meşelik alanda belirsiz bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalara başladı.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi’ne ait ekipler ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı tankerler ve greyderler, yangının ikna edilmesi için bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, yangın bölgesine komşu köylerde yaşayan yurttaşlar da İl Özel İdaresi’nin muhtarlıklara gönderdiği yangın söndürme tankerleriyle müdahalede bulundu.

YANGININ ZARARI

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabalarının ardından kontrol altına alınan yangında, 50 dönümlük meşelik alanın etkilendiği bildirilmekte. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

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