Uşak’ta Yangın Sürekle Devam Ediyor

YANGININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Uşak’ta bir tekstil deposu ve fabrikasında yangın çıkmış durumda. Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak’ta bulunan bu alanda meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ VE MÜDAHALELER

Elde edilen verilere göre, yangın hızlı bir şekilde büyüyerek tüm yapıyı sarmış. İhbar üzerine acil bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirilmiş.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alıyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.