Uşak’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

UGURTAŞA YANGIN MÜDAHALESİ

Uşak’ta, Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’ta bir tekstil fabrikası ve deposunda yangın meydana geliyor. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek depo ve bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretilen fabrikayı sarıyor.

AFET BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderiliyor. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde yapılan çalışmalar, yangının kontrol altına alınması amacıyla hızla sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YouTube, Premium Aile planında 'aynı adreste yaşama' kuralını sıkı denetlemeye alıyor. Üyeler, 30 günde bir konum doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Aksi halde ayrıcalıklarını yitirecekler.
Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli saldırganlar bir çay ocağına silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

