Uşak’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

UGURTAŞA YANGIN MÜDAHALESİ

Uşak’ta, Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’ta bir tekstil fabrikası ve deposunda yangın meydana geliyor. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek depo ve bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretilen fabrikayı sarıyor.

AFET BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderiliyor. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde yapılan çalışmalar, yangının kontrol altına alınması amacıyla hızla sürdürülüyor.