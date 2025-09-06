Uşak’ta Yürüyüşle Gazze’ye Destek Verildi

DESTEĞİ GÖSTEREN YÜRÜYÜŞ

Uşak’ta, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen “Sumud İçin Kararlılıkla Yürüyoruz” sloganlı yürüyüş, Sumud Filosu’na ve Gazze’ye destek amacıyla gerçekleştirildi. Çakaloz Camisi önünde toplanan halk, “Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek” yazılı pankart arkasında yürüyüşe başladı. Katılımcılar, tekbirler ve sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar ilerledi.

SES VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Meydanda gerçekleştirilen programda, sivil toplum kuruluşları adına konuşan Huzeyfe Önder; “Bugün de Sumud Konvoyu’nun ortaya koyduğu bu onurlu direnişi selamlıyor, destekliyor ve katkı sunmaya devam ediyoruz. Yardımlarımızı engellemelere rağmen Gazze’ye ulaştırmak için seferber oluyoruz. Ancak biliyoruz ki sadece yardım değil; zulme karşı ses çıkarmak, harekete geçmek ve unutturmamak da en az yardım kadar önemlidir. Çağrımız, bizler buradan bir kez daha tüm vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz: Gazze yalnız değildir. İsrail’in işgali ve ablukası derhal son bulmalıdır. Tüm dünya halkları, sivil toplum kuruluşları ve devletler bu vahşete karşı ortak bir irade ortaya koymalıdır. Sumud Filosu, sadece bir yardım girişimi değil; insanlığın zulme karşı vicdani isyanıdır. Her gemiyle umut, her yolcusu ile dayanışma mesajı taşımaktadır. Unutmayalım, hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç hesabını verir. Filistin halkı ise direnişiyle, sebatıyla, inancıyla özgürlüğe kavuşacaktır. Biz millet olarak biliyoruz ki gemiler karadan da yürür; biz bu gemilerin kara yolcularıyız. Uşak halkı olarak Sumud Konvoyu Gazze’ye ulaşasıya kadar arkasındayız.” şeklinde ifade etti. Konuşmaların ardından program, oturma eylemiyle devam etti.