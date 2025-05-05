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Uşak Üniversitesi Öğrencileri Turnuva Düzenledi

DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE SATRANÇ TURNUVASI

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için anlamlı bir satranç turnuvası gerçekleştirdi. Halkla İlişkileri ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi çerçevesinde bu projeyi hayata geçirdi.

EĞİTİM SÜRECİ VE TURNUVANIN DÜZENLENMESİ

Öğrenciler Aynur Ağırman, Kiraz Gök ve Gülçin Erinç, çocuklara dört hafta süresince satranç eğitimi verdi. Bu eğitimlerin ardından, katılan çocuklar arasında bir turnuva düzenlendi. Turnuvada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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