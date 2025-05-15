Uşak Üniversitesi, Spor Dostu Kampüs Ödülünü Aldı

SPOR DOSTU KAMPÜS PROJESİ BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite kampüslerinde spor, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen “Spor Dostu Kampüs” projesi çerçevesinde Uşak Üniversitesi önemli bir başarı elde etti. Ülke genelinde 83 üniversitenin katıldığı bu projede YÖK’ün yaptığı değerlendirmeler sonucunda sadece 47 üniversite “Spor Dostu Kampüs” ödülünü almaya hak kazandı. Ödül töreni, 14 Mayıs 2025 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

REKTÖR SAVAŞ ÖDÜLÜ KABUL ETTİ

Törene katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’a ödül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi. Rektör Savaş, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Uşak Üniversitesi bünyesindeki açık kapalı spor salonları, stadyum, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve çeşitli fiziksel aktivite projeleri ile dikkat çektiklerinin altını çizdi. Ayrıca “YÖK tarafından verilen bu unvan, üniversitenin öğrencilerine ve personeline yönelik sürdürülebilir, aktif ve sağlıklı bir kampüs yaşamı vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Uşak Üniversitesi, Spor Dostu Kampüs anlayışıyla gençlerin hem bedensel hem ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam edecek” dedi.

ÖNCÜLÜK VE BAŞARI VURGUSU

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, açıklamasında Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür etti. Uşak Üniversitesi’nin her alanda öncü ve başarılı olmaya devam edeceğini belirtti.