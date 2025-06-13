Uşak Valisi Jandarma’yı Kutladı

VALİ NACİ AKTAŞ, JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatı’nın Türk milletinin güvenliğini sağlamak için yaptığı özverili çalışmaların takdire değer olduğunu belirtti.

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN ÖNEMİ VURGULANDI

Vali Aktaş, “Kurulduğu günden bu yana halkımızın huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle çalışan Jandarma Teşkilatımız, sadece kolluk göreviyle değil, aynı zamanda milletimizin gönlündeki yeriyle de büyük bir kıymete sahiptir. 186 yıllık köklü geçmişiyle jandarmamız, görevini her zaman yüksek bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmiştir. Tüm personelimizi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

UŞAK’TA GÜVENLİĞE VERİLEN ÖNEM

Uşak’taki jandarma teşkilatının önemine dikkat çeken Aktaş, bu birlikteliğin kent güvenliğini artırma noktasındaki rolünün büyük olduğunu belirtti. Jandarma personeline eğitimin yanı sıra moral ve motivasyon çalışmalarının da önemine vurguladı.