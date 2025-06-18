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Uşak Valisi Naci Aktaş Veda Etti

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcıları ve Sivaslı Kaymakamı ile bir araya geldiği veda programında bir araya geldi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Önder Can, Dr. Olgun Öner ve Burak Bozkurt Gürses ile Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Tunç onuruna düzenlenen program, Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş Hanımefendi tarafından gerçekleştirildi.

VALİ AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Programda bir konuşma yapan Vali Aktaş, görev süresi boyunca mülki idare amirlerinin gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Vali Aktaş, “İlimizin gelişimi ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde verdikleri katkılar için her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum,” dedi.

PROGRAMIN SONU

Samimi bir atmosferde gerçekleşen veda programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.

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