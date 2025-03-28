Uşak Valisi’nden Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

UŞAK VALİSİ’NDEN AĞIR ARAÇ GEÇİŞİNE YASAK

Uşak Valisi Naci Aktaş, Ankara-İzmir karayolu üzerindeki ağır tonajlı araçların geçişinin 31 Mart saat 01.00’e kadar yasaklandığını duyurdu. Vali Aktaş, bu kapsamda, Ankara-İzmir karayolu üzerinde yer alan polis denetim noktasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz’den Ramazan Bayramı dönemi tedbirleri ile ilgili bilgiler aldı.

GÜVENLİK İÇİN EK TEDBİRLER

Vali Aktaş, Ramazan Bayramı süresince hem asayiş hem de trafik düzenini sağlamak amacıyla ek tedbirlerin alındığını vurguladı. “Tatil boyunca 747 uygulama noktasında toplamda 5 bin 84 jandarma ve emniyet personelimiz görev yapacak. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmasına rağmen 12 günlük bir tedbir süreci uygulanacak. Tedbirlerimizi çarşamba gününden bu yana başlatmış bulunuyoruz ve tatilin son gününe kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

AĞIR VASITALARA YASAKLAR

Ankara-Uşak karayolunda yoğun trafik ihtimali göz önünde bulundurularak, kamyon, tır, tanker ve benzeri ağır araçların belli saatlerde geçişinin yasaklandığını belirten Vali Aktaş, “Trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla Ankara-İzmir istikametinde, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların geçişine bugün saat 16.00’dan itibaren başlayarak pazar gecesi saat 01.00’e kadar izin verilmeyecek” dedi.

DENETİMLER SÜRECEK

Badayacak Vali Aktaş, trafik denetimlerinin sürekli olarak süreceğini aktardı. “Denetimlerimizin sıklığı, çok sayıda ceza yazmak amacıyla değil, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek içindir” açıklamasında bulundu. Vali Aktaş, ziyaretinin ardından Ankara-İzmir karayolunda yolculuk eden sürücülerle ve yolcularla da sohbet ederek trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca, uygulama noktasındaki görevlilerle iftar yaptı.