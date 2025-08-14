Uşakov, Putin-Trump Zirvesi Hakkında Bilgi Verdi

TOPLANTININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin ayrıntılarını belirtti. Uşakov, yarın Alaska’da düzenlenecek toplantının hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu. Bu zirvede önem arz eden konuların ele alınacağını ve program üzerinde mutabakat sağlandığını ifade etti.

BİRE BİR GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Uşakov, Putin ve Trump’ın tercümanlarıyla birebir görüşeceğini vurguladı. Ayrıca, “Trump ve Putin, aynı zamanda heyetlerle de toplantı yapacak. Temel mesele, Ukrayna krizinin yönetilmesi olacak” dedi. Zirvenin Anchorage saatine göre 11.30’da (TSİ 22.30) baş başa görüşmeyle başlayacağını belirten Uşakov, bu görüşmelerin ardından iki liderin basın açıklaması yapacağını da aktardı.

RUS HEYETİ BELİRLENDİ

Rusya heyetinin Uşakov ile birlikte Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev’den oluşacağı kaydedildi. Bu önemli zirvenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini belirlemesi bekleniyor.