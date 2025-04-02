Usakspor’a PFDK’dan Cezalar Açıklandı

PFDK’DAN CEZA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor ile Silivrispor arasında oynanan maç sonrasında başkan, idareci ve sporcuya verilen cezaları açıkladı. 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen karşılaşmada Uşakspor Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, sportmenliğe aykırı davranışı ve akredite olmadığı alanlarda bulunması sebebiyle, Uşakspor idarecisi Murat Baş da müsabakanın ardından benzer sebeplerle, Uşakspor Sporcusu Selim Kayacı ise hakemle ilgili hakareti yüzünden PFDK’ya sevk edildi.

PFDK, Kurnaz’a ihtar cezası verdi, 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 30 bin TL para cezası aldı. İdareci Murat Baş’a ihtar cezası uygulanırken, sporcu Selim Kayacı ise 3 resmi müsabakadan men edildi ve 6 bin 750 TL para cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kurnaz’a verilen ceza için yaptığı açıklamada; “Uşak Spor A.Ş. Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz’ın, 26.03.2025 tarihinde oynanan Silivrispor-Uşak Spor A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

MURAT BAŞ VE SELİM KAYACI’YA VERİLEN CEZALAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Baş ve Selim Kayacı’nın cezasına dair yaptığı açıklamada ise; “Aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. idarecisi Murat Baş’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Uşak Spor A.Ş. sporcusu Selim Kayacı’nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” şeklinde bilgi verildi.