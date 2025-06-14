Uşakspor Başkanlığı Özhan Özgöbek’e Geçti

DEVRİM GÖREV DEĞİŞİMİ

Uşakspor’un 3’üncü Lig ekibi, Başkan Doğukan Kurnaz, kamu görevinden dolayı kulüp başkanlığını yönetim kurulundaki Asbaşkan Özhan Özgöbek’e devretmiş. Devir teslim töreninde Kurnaz, “Kamu görevimden dolayı kulüp başkanlığını yönetim kurulumuzun kararı ile Asbaşkanımız Özhan Özgebek’e devretmiş bulunuyorum. Uşakspor’umuzu hak ettiği yerde görmek için yine elimizden her şeyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yapmış.

YENİ HEDEFLER VE DESTEK

Başkanlık görevini devralan Özhan Özgöbek, “Doğukan başkanımıza vermiş olduğu emekleri için teşekkür ederiz. Bizlerde Uşakspor’umuzu yeni sezonda şampiyon yapmak için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Aşigolarımızın desteklerini her zaman bizim için çok önemli” diyerek yeni hedefler ve destek konusunda kararlılığını ifade etmiş.