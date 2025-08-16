Haberler

Uşakspor, Can Kargın’ı transfer etti

UŞAKSPOR’DAN YENİ TRANSFER

3’üncü Lig 4’üncü Grup takımı Uşakspor, dış transferde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Kargın ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonda Manisa 1965 formasıyla Bölgesel Amatör Lig’de 16 maçta oynayan Can, bu süreçte 1 gol atmayı başardı. Kırmızı-siyahlı kulüp yaptığı duyuruda, “Orta saha oyuncusu Can Kargın, 2025-26 sezonu itibarıyla Uşakspor’a transfer olmuştur. Uşakspor ailesine hoş geldin Can Kargın. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

AYRILIK VE YENİ ADIMLAR

Aynı zamanda Uşakspor’dan ayrılarak Malatya Yeşilyurtspor’a katılan forvet Mustafa Yılmaz’ın transferi de dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Uşakspor’un kadrosunu güçlendirme çabalarını sürdüğünü gösteriyor.

