Uskef İftar Programı Birlik Ve Dayanışma Sağladı

USKEF, RAMAZAN’IN RUHUNU PAYLAŞTI

Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF), Ramazan ayının manevi atmosferini üyeleri ve davetlileri ile bir araya getirmek amacıyla 6 Mart Perşembe günü özel bir iftar programı düzenledi. Dayanışma ve dostluğun ön planda olduğu etkinlikte, katılımcılar Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadı. İftar programı, USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Elbir, yaptığı konuşmada federasyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar, uluslararası faaliyetleri ve gelecekte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

PROJELER VE GEBERİCİ RUH

Elbir, konuşmasında USKEF’in sosyal, ekonomik ve akademik alanda köprü kurma misyonuna vurgu yaptı. “Ramazan’ın birleştirici ruhunu bu anlamlı akşamda hep birlikte yaşıyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel projelere imza atmayı diliyoruz,” dedi. İftar programı, iş dünyasından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan önemli isimleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir’in yanı sıra Av. Selman Yaray, Hakan Gültekin gibi isimler de yer aldı.

BİR ARAYA GELİŞ VE GÜÇLENEN DOSTLUKLAR

Iftar programı, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşirken, farklı sektörlerden isimleri bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Katılımcılar, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ve fikir alışverişi için önemli bir platform sunduğunu belirtti. Programın kapanış konuşmasını yapan USKEF Genel Başkanı Umut Elbir, “Bu akşam burada oluşan enerji ve paylaşım, federasyonumuzun misyonunu daha ileriye taşıyacak bir motivasyon kaynağı oldu. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz,” diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

DOSTLUĞUN VE PAYLAŞIMIN ÖNEMİ

USKEF’in düzenlediği iftar yemeği, sadece bir davet değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği, ortak projelerin konuşulduğu ve geleceğe dair umutların paylaşıldığı bir buluşma olarak akıllarda yer etti.