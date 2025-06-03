Üsküdar Amerikan Lisesi’nde inceleme sürüyor

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİNDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Amerikan Lisesi, LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yönelik bir duyuru yaptı. Okul yönetimi, “Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir.” ifadesiyle olayın ciddiyetini vurguladı. Gelen bilgilere göre lisede bulunan bir görsel hakkında kamuoyunda çeşitli haberler ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Okul yönetimi, “Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz.” diyerek olayın arka planını aydınlatma çabasında olduklarını gösterdi. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin İstanbul’daki Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlar ile ilgili şikayetlerinin sonrası denetim gerçekleştirmişti. Bu denetimlerde ilgili simgelerin okulda bulunduğu tespit edilirken, bakanlık tarafından liseye yönelik inceleme ve soruşturma süreci başlatıldığı kaydedildi.