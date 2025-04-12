Üsküdar Belediyesi’nde Maaş Gecikmesi Var

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE MAAŞ KRİZİ

Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise maaş krizi ortaya çıktı. Belediye, çalışanlarına maaşların gecikeceği konusunda bir bildirim yaptı. Peki, Üsküdar Belediyesi maaşları neden zamanında ödeyemiyor?

BORDRO İŞLEMLERİ GECİKİYOR

Personelin sıkıntılı bir durumda kalmasına neden olan bu gecikme için “bordro işlemleri” gerekçe gösterildi. Üsküdar Belediyesi, maaş ödemelerinin zamanında gerçekleştirilemeyeceğini, çalışanlarına kısa mesajla bildirdi. Mesajda, “Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

GEÇİKME HAKKINDA YORUMLAR

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Ve beklenen oldu; CHP’li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor” şeklinde yorumda bulundu. Özellikle son zamanlarda Eyüpsultan Belediyesi’nde de memur maaşlarının yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırdığını hatırlatmakta fayda var. Belediyede her ayın 15’inde yapılması gereken maaş ödemeleri, bu süreçte tarihte ilk kez geç kalmış durumda.