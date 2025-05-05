Üsküdar Belediyesi Toplantısında İstifa Açıklandı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS OTURUMU

Üsküdar Belediyesi’nin mayıs ayı 1. oturumu, Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın liderliğinde yapıldı. Oturum boyunca dikkat çekici ve ilginç anlar yaşandı.

AK PARTİ’DEN İSTİFA

Oturumda AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Baki, partisinden istifa ettiğini açıkladı ve Bağımsız Meclis Üyesi olarak yoluna devam edeceğini ifade etti. Konuşmasında, “Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

Baki’nin AK Parti meclis üyeliğinden istifa duyurusu sonrası salonda alkışlar yükseldi. CHP’li meclis üyeleri ise ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti.