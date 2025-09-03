Haberler

Üsküdar-Beylerbeyi’nde Sürekli Kazalar Meydana Geliyor

TRAFAK KAZALARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Üsküdar-Beylerbeyi bölgesinde, aynı noktada çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar, Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde sık sık yaşanıyor. Kavşakta oluşan kazalar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, sürücüler arasında ciddi çarpışmalar olduğu gözlemleniyor.

BÖLGE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Aynı noktada art arda yaşanan kazalar, çevredeki mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Yerel halk, kazaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede düzenleme yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu tehlikeli kavşakta güvenliğin sağlanması için acil önlemler alınması talep ediliyor.

(ANKARA) – UNIFIL, İsrail İHA’larının 4 bomba attığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü, İsrail'in barış gücü askerlerinin çevresine dört el bombasıyla saldırıda bulunduğunu bildirdi. Olay, son dönemdeki en ciddi gelişmelerden biri olarak nitelendirildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenleyecek

Erciyes Üniversitesi ile Oğuz Boyları Derneği bir iş birliği protokolü imzaladı; 'Oğuz Boyları Sempozyumu' 24-26 Ekim 2025'te Kayseri'de düzenlenecek.

