Üsküdar-Beylerbeyi’nde Sürekli Kazalar Meydana Geliyor

TRAFAK KAZALARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Üsküdar-Beylerbeyi bölgesinde, aynı noktada çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar, Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde sık sık yaşanıyor. Kavşakta oluşan kazalar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, sürücüler arasında ciddi çarpışmalar olduğu gözlemleniyor.

BÖLGE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Aynı noktada art arda yaşanan kazalar, çevredeki mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Yerel halk, kazaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede düzenleme yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu tehlikeli kavşakta güvenliğin sağlanması için acil önlemler alınması talep ediliyor.