Üsküdar’da 4 Katlı Binada Yangın

KARTAL’DA YANGIN OLAYI

Kartal’da Üsküdar Caddesi üzerinde yer alan dört katlı metruk bir binada gece ve gündüz saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, binanın ateşe verilmesi madde bağımlısı kişiler tarafından gerçekleşti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangının çıktığı bina, Üsküdar Caddesi üzerinde boş durumda bulunuyordu. Yangının sebebi henüz netleşmedi. Olaydan haberdar olan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi. İlgili ekipler, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangın olayıyla alakalı gelişmeler takip ediliyor.