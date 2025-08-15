Üsküdar’da Ağaç Otomobilin Üzerine Düştü

AĞACIN DEVİRİLMESİ OLAYI

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine devrildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay, saat 14.00 civarında Üsküdar Selimiye Mahallesi D-100 kara yolunun Harem yönünde gerçekleşti.

AĞACIN YOLU KAPATMASI

Kuvvetli rüzgar, yol kenarındaki bir ağacı kökünden kırarak önce aydınlatma direğine, ardından da yola düşmesine neden oldu. Bu sırada düşen ağaç, geçmekte olan bir otomobilin üzerine düştü ve araçta maddi hasara yol açtı. Olay sonrası Harem yönü trafiğe kapatıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, elektrik ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, devrilen ağacı ve aydınlatma direğini kesip yoldan kaldırdıktan sonra Harem yönü tekrar trafiğe açıldı.