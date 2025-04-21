Üsküdar’da Araç Duvara Çarptı. Sürücü Kaçtı. Polis Arıyor

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KAÇTI

Üsküdar’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın bahçe duvarına çarptı. Olay, Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak’ta gerçekleşti. 34 HUJ 852 plakalı araç, kaldırımı aşarak binanın bahçe duvarı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı ve otomobil, kaldırım ile bahçe arasında asılı duruma geldi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaza sonrasında sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay sonrası polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürmekte.