Üsküdar’da Araç Ev Bahçesine Uçtu

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine düştü. Kaza sonrasında sürücü ve araçta bulunan diğer bireyler aracı terk ederek olay yerinden ayrıldı. Kaza, saat 22.45 sularında Üsküdar Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak’ta gerçekleşti.

KAZA ANINDA BAŞKA BİRİ ŞAHİT OLDU

İddialara göre, 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki iki katlı evin bahçe duvarını aşarak bahçeye uçtu. Olayın ardından yapılan ihbarlar üzerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi; ancak sürücü ve yanındaki şahısların kazadan sonra kaçtığı belirlendi. Ayrıca kazaya karışan aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi. Ekiplerin kaza ile ilgili detaylı inceleme çalışmaları sürüyor.