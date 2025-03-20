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Üsküdar’da Battı: Balıkçı Teknesi Görüntülendi

ŞİDDETLİ RÜZGAR BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRDI

Üsküdar Harem bölgesinde, etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda bir balıkçı teknesi su alarak battı. Batan tekne drone ile kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde kıyı kesimlerinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

DALGALARA YENİK DÜŞEN TEKNE

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar Harem’de bağlı bulunan balıkçı teknesi, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla mücadele edemeyerek su alıp battı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve tekne neredeyse tamamen suya gömüldü. Görüntüleri alınan tekne sadece burun kısmıyla su üzerinde kalırken, kurtarılmayı bekliyor.

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