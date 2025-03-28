Üsküdar’da Bayram Öncesi Fiyat Yoğunluğu

RAMAZAN SONRASI BAYRAM COŞKUSU

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram neşesi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda kendini göstermeye başladı. Oruç ibadetinin ardından bayram telaşının sokakları sardığı bu günlerde, esnaflar yoğunluğun artmasından ötürü satışlarının yükselmesini bekliyor. Çarşıda çiğ köfte fiyatları ise ön plana çıkıyor. Bu yıl kilo fiyatı 420 TL olarak belirlenen çiğ köftenin, bayram öncesi yoğunluğu ile birlikte esnaflar, özellikle bugün ve cumartesi günü en az 100 kilo satış yapmayı hedefliyor.

BALIK İLGİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Balık tezgahları da büyük bir hareketlilik yaşıyor. Ramazan ayında düşüş gösteren balık fiyatları, bayram öncesi talep artışıyla yeniden yükseldi. Çinekop 600 TL, istavrit 200 TL, mezgit 300 TL ve hamsi 250 TL civarında satılıyor. Bayramda balık talebinin artması bekleniyor.

TATLIYA OLAN TALEP YOĞUN

Tatlı fiyatları bu yıl artış göstermiş olsa da, bayramın vazgeçilmezleri arasındaki tatlılara olan ilgi oldukça yoğun. Lokma, tulumba ve halka tatlıları çarşıda sıkça tercih ediliyor. Tulumba ve lokmanın kilo fiyatı 200 TL’den satılmakta, halka tatlının ise adet fiyatı 20 TL olarak belirlenmiş. Bayram öncesi fiyatların yükselmesi, esnafın satış beklentilerini artırırken, çarşıda bayram hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.