Üsküdar’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

ÜSKÜDAR’DA KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi’nde 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında başlayan sözlü tartışma hızlı bir şekilde büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.H. isimli şahıs, kaçarak caddede bulunan bir kokoreççiye sığındı. Ancak, taraflardan biri kokoreç dükkanında K.H.’yi bıçaklayarak yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı durumdaki K.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen K.H.’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde, emniyet güçleri tarafından şüpheli şahıs kısa sürede teslim alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, kokoreç dükkanının çevresine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı ve detaylı inceleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.