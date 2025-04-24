Üsküdar’da Çatışma Sonucu Kişi Öldü

OLAYDA YAŞANANLAR VE ETKİLERİ

Üsküdar’da yaşanan bir başka olayda, tartıştığı kişilerin yumruk atarak yere düşürdüğü ardından silahla ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, 20 Nisan’da Beylerbeyi Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle geri döndü.

ŞÜPHELİLER VE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Motosikletli grubun üyelerinden biri, Beylerbeyi’nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz’e (41) yumrukla saldırdı. Ardından, motosikletli grup baygın haldeki Açıkgöz’e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ayrıca çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.

Olayla ilgili devam eden soruşturma sürecinde İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınmış durumda. Emniyet güçleri, olaya dair çalışmalarına devam ediyor.