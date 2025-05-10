Üsküdar’da Fırına Silahla Saldırı

FIRINA SİLAHLI SALDIRI OLDU

Üsküdar’da bir fırına silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Nisan sabahı İcadiye’deki bir fırına ve önünde park halinde bulunan araca yönelik silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. Polis, fırın sahibi A.B. ile görüşerek saldırıda iş yerinin deposuna 5, bitişikteki binanın giriş kapısının üzerine 2, park halindeki U.Ü.Ç’ye ait otomobilin bagajına 1 merminin isabet ettiğini öğrendi. A.B., husumetlisi olmadığını ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hakkında herhangi bir tehdit almadığını belirtti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ BELİRLEDİ

Polis ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin plakası bantlanmış bir otomobille geldiklerini tespit etti. Araçtaki yolcu koltuğunda oturan bir kişinin inip silahla ateş ettiğini, ardından geldikleri araçla kaçtıklarını belirlediler. Şüphelilerin Kadıköy Fikirtepe’deki bir rezidanstan çıkıp taksiyle Çamlıca Tepesi’ne giderken, oradan da içerisinde silah bulunan aracı alarak Üsküdar’a gelerek sokağı kolaçan ettikleri saptandı. Aynı gün araç plakasını siyah bantla kapatarak saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

GÖZALTI VE ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.H. (19) ve aracı kullanan B.A. (25), Kadıköy ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne getirilen E.H.’nin çeşitli suçlardan 7, B.A.’nın ise “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve 4 ayrı tehdit suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 7 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin silahlı saldırıyı haraç almak amacıyla gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.