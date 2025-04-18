Üsküdar’da Gastronomi Deneyimi Sunuluyor

İÇİÇE GEÇMİŞ VE GELECEK

İstanbul’un köklü semtlerinden biri olan Üsküdar’da, 317 yıllık tarihi Valide-i Cedid İmarethanesi’nde geçmişin izleriyle günümüzün lezzetleri bir araya geldi. Sultan III. Ahmet’in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından 1708-1711 yılları arasında yaptırılan ve uzun süre boyunca yoksullara ve yolculara sıcak yemek sunan bu yer, Alaçatı Muhallebicisi ile yeniden canlandı.

GASTRONOMİK BİR DENEYİM

Tarihi ve gastronomi açısından eşsiz bir deneyim sunan bu mekan, Alaçatı Muhallebicisi’nin doğal, rafine ve seçkin lezzetleriyle misafirlerini karşılıyor. Asırlık taş fırınlarda pişirilen özel pideler, ekşi mayalı pizzalar ve ünlü sütlü tatlılar, zamanın sınırlarını aşan bir tat yolculuğu vadediyor. Alaçatı Muhallebicisi, gelenekten geleceğe uzanan bir lezzet köprüsü kurarak, sütlü tatlı kültürünü modern damak zevkine uygun bir şekilde yorumluyor.

ZENGİN MENÜ SEÇENEKLERİ

Geniş menüsüyle günün her saatine hitap eden bu mekan; kahvaltıdan ana yemeğe, dondurmadan tatlıya kadar zengin alternatifler sunarak ziyaretçilerini unutulmaz bir deneyime davet ediyor. Üsküdar’ın kalbinde, tarihi atmosferle modern lezzetlerin bir araya geldiği Valide-i Cedid İmarethanesi, artık sadece bir tarihi yapı değil, aynı zamanda damakta iz bırakan bir uğrak noktası.