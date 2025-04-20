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Üsküdar’da İHH Yürüyüşü Düzenlendi

İHH TARAFINDAN DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞ

Üsküdar’da, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı “Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk” sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Filistin halkı için düzenlenen bu etkinlik, birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hayata geçirildi. Yürüyüş, Üsküdar Fıstıkağacı Metro İstasyonu’ndan başlayarak Üsküdar Sahil Meydanı’nda noktalandı.

PROTESTO ETKİNLİĞİ VE AÇIKLAMALAR

Yürüyüşün ardından, Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz Kur’an’ı Kerim okuyarak etkinliğe katkı sağladı. Üsküdar sahil meydanında toplanan kalabalık grup, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirilen saldırılarını protesto etti. Vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ile “Gazze için adalet”, “Soykırıma dur de”, “İnsanlık susma” yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail’in saldırılarını kınayıcı sloganlar attı.

DUA İLE SONLANDIRILDI

Düzenlenen yürüyüş, Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı Fatih Kılıçoğlu’nun yaptığı dua ile son buldu. Bu etkinlik, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirdi.

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