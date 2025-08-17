Üsküdar’da Kimliği Belirsiz Kişi, Zarar Verdi

ÜSKÜDAR’DA ARAÇLARA ZARAR VEREN KİŞİ

Üsküdar’da, elinde satırla dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki araçlara zarar veriyor. Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde gerçekleşti. Şüpheli, sokakta park eden araçların kaporta ve lastiklerine hasar vererek, çevredeki vatandaşları da rahatsız ediyor.

OLAY ANILARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydediliyor. Araç sahiplerinin konuyla ilgili şikayetleri üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için hemen çalışma başlatıyor. Şüphelinin görüntülerinin bulunması, polis çalışmalarını hızlandırıyor.