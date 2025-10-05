Üsküdar’da Küresel Sumud Filosu Nöbeti Devam Ediyor

NÖBET DEVAM EDİYOR

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan aktivistlere destek amacıyla devam eden nöbet, Üsküdar’da sürüyor. Mihrimah Sultan Camii önünde yapılan destek nöbetine, daha önce İsrail askerleri tarafından alıkonularak yurda dönen bazı aktivistler de katıldı. Üsküdar’da Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla başlatılan bu etkinlik, dayanışma içinde devam ediyor. Etkinlikte, İsrail tarafından alıkonulmuş gazeteci Bekir Develi ve Sumud Filosu delegasyonu üyesi yazar Davut Daşkıran da yer aldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Nöbette söz alan aktivistlerden gazeteci Bekir Develi, “Nöbetin birinci günü buradaydım, sonra Allah nasip etti gittim. Burası bereketlenmiş, büyümüş elhamdülillah. Çorbada tuzu olan herkese, biz yokken buraya gelen sanatçı arkadaşlarımıza, yazarlara hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden öte devletimize teşekkür ediyorum. Bizi oradan, en olmayacak yerden tek uçakla, tek operasyonla buraya getirdi. Elhamdülillah, devletimiz var olsun. Orada hala beklemekte olan 15 kardeşimiz var. 15 kardeşimizi de bir an önce buraya istiyoruz. Aileleri burada bekliyor, gözümüzün içine bakıyorlar bir şeyler olsun diye.” şeklinde konuştu. Develi, “Eğer bir kahraman arıyorsanız, o kahraman bizim devletimiz, inşallah 15 kardeşimizi bizimle kavuşturacak. Dua ediyoruz.” dedi.

KÜRESEL SORUMLULUK VURGUSU

Yazar ve Sumud Filosu delegasyonu üyesi Davut Daşkıran ise Gazze’ye yönelik açıklamalarda bulunarak, “Gazze için çıktığımız bu yolda, Gazze’nin üzerine yüklenen misyonu her yerde doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden Sumud Filosu’nun üstlendiği misyonun ne olduğunu detaylıca anlatmak istiyorum. Biz gerçek bir mağdurun yanında yer almak için yola çıktık. Evet, her şeyi göze aldık. Eşim burada, onunla vedalaştım; annemle de vedalaştım, bir daha görüşmemek üzere. Amacımız, İsrail’in daha önceki saldırıları sonucu yaşananlara dikkat çekmekti.” dedi. Daşkıran, “Her Müslüman’ın hayatında belki şehadeti koyuyordur. Ben ömrümde ilk defa ablukanın kırılmasını en öncelikli talep olarak benimsedim.” diyerek, Gazze’ye ulaşma konusunda dualar ettiğini belirtti. “Evet, belki Gazze’ye ulaşamadık ama inanılmaz bir şey başardık. Şimdi bunun neye hizmet ettiğini anlatmak istiyorum.” dedi. Daşkıran, toplamda 50 ülkeden gelen insanların İsrail ile ilgili yaşadıkları deneyimi ve dünyada bu durumun nasıl bir değişim yaratacağını anlattı.