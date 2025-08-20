Üsküdar’da Miting Gerçekleştirildi. Milletin Kalesidir

MİTİNGDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenledikleri mitingler çerçevesinde katılımcılara Üsküdar’da hitap etti. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, “Üsküdar’da miting yapacaklarımızı duyduğumuzda ‘Yazın İstanbul’da miting mi olur? Millet memlekette, tatilde, hele bu akşam Fenerbahçe’nin maçı var, millet maç izler. O koca meydan dolmaz.’ diyenlere, “Mitinge değil eyleme geldikleri” yanıtını verdik” ifadeleriyle mitingin önemini vurguladı. Özel, “Üsküdar’ı dört dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti. Buraya ‘AK Parti’nin kalesi.’ diyorlardı. ‘Ne yaparsak yapalım Üsküdar bize oy verir, burası bizim kalemiz.’ diyorlardı. 19 Mart’tan beri bugün burası 48. buluşmamız ve bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Kaleler kimsenin değildir. Üsküdar artık milletin kalesidir” dedi.

SÜREKLİ BAŞARI VURGUSU

Özel, Üsküdar’daki her günün bir öncekinden daha başarılı olacağını belirterek, herkese güvendiğini ifade etti. Ülkede bazı insanların kendini ayrıcalıklı ve güvende hissettiğini öne süren Özel, “Birileri güvende, birileri güvende değil. Bu iktidarın yönettiği bu düzende işçilerimiz, madenciler, şiddete uğrayan kadınlar, pazar yerinde katledilen çocuklarımız, para hırsı için öldürülen yeni doğanlar, yanan ormanlar, ormanın içindeki canlar, onları kurtarmaya gelen kahramanlar güvende değil” dedi. Ayrıca, “Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yalnız bırakanların bir kara düzeni içindeyiz. AK Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor” ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Türkiye’nin Avrupa’nın en yoksul ülkesi haline getirildiğini iddia eden Özel, “Erdoğan’a yakın kalemler köşelerinde, akşamları buldukları televizyon kanalında sürekli şunu diyor, ‘Evet sıkıntımız büyük, Türkiye’de ekonomi kötü ama tüm dünyada kötü.’ Bu, hayatımda duyduğum en büyük yalan” dedi. Özel, “Aksine Akdeniz ülkelerinin en iyi çıkışta olduğu yıllardayız. Emsal ülkeler ekonomilerini toparlarken, güçlenirken, işsizlik düşerken, enflasyon düşerken Türkiye büyük sıkıntılar içinde. 38 OECD ülkesi arasında genel enflasyonda birinciyiz” sözleriyle Türkiye’nin ekonomik durumuna dikkat çekti.

DEVLET İÇİNDEKİ ÇETE VE İDDİALAR

Özel, devamında “Beyaz Toros bugün Meclis’in önünde yandı. Yeni bir süreç varken bambaşka duyguları tetikleyen, meydan okuyan, bu ülkenin travmalarını hatırlatan, Devlet Bahçeli’nin partisine ayar veren beyaz Toroslar, Ak Toroslar çetesi var” diyerek Devlet Bahçeli ve çetelerle ilgili iddialarda bulundu. “Bu çete boş dosyayı dolduramadığı için önce tutuklulara iftiralar attırdılar. Sonra eşleriyle, evlatlarıyla, aileleriyle tehdit ettiler. Şimdi de savcılar avukat tutmuş kendine, masum insanlara gidip tehdit, şantaj, rüşvet çarkı kurduruyorlar” dedi. Özel, soruşturma sürecinin devam ettiğini ifade ederek “Hiçbir kanıta dayanmayan bu yalanların hesabını biz iddianame geldiğinde teker teker o iftiracılardan ve o savcılardan soracağız. İddianameyi bekliyoruz” şeklinde tamamladı.