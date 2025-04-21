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Üsküdar’da Otomobil Duvarı Yıktı. Sürücü Kaçtı, Araç Yerinde Bırakıldı

ÜSKÜDAR’DA TRAFİK KAZASI

Üsküdar’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü tarafından yapılan kaza, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında yer alan bir binanın bahçe duvarını yıkarak içeri düştü.

SURÜCÜ KAÇTI

Olay saat 22.45’te Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak’ta gerçekleşti. 34 HUJ 852 plakalı otomobil, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü. Aracın içinden kendi başına çıkan sürücü, kaza sonrası aracı orada bırakarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, kazanın ardından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Kaza yapan aracın trafikten çekme belgesinin bulunduğu bilgisi alındı. Bir yandan da polis, kaçan sürücüyü bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

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