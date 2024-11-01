“Üsküdar’da Sahaflar Festivali Devam Ediyor”

SAHAFLAR FESTİVALİ’NDE YOĞUN İLGİ

Üsküdar Meydanı’nda gerçekleşen Sahaflar Festivali’nde yaklaşık 43 sahaf stant açtı. İzmir, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Erzurum gibi farklı yerlerden gelen okuyucular festivale ilgi gösterdi. Sahaflar Birliği Derneği’nin Başkanı Emin Nedret İşli, “Sahaflar olarak bu etkinlikten çok memnunuz. Kitap fiyatlarının yükselmiş olması kitap ticaretini etkilemiş durumda fakat sahaflara dair bu biraz daha iyimser bir tablo çiziyor. Çünkü sahaflarda bazı kitaplar, özellikle ikinci el, baskısı olmayan kitaplar; yeni kitap piyasasındaki oluşmuş fiyatlara göre biraz daha ekonomik ve daha ucuz. Gençlerin, özellikle öğrencilerin ve kitaba düşkün olanların sahaflara olan ilgisi daha fazla artmaya başladı” şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ VE UYGUN FİYATLI KİTAPLAR SUNULUYOR

Üsküdar Meydanı’nda gerçekleşen festivalde, ikinci el ve nadir eserlerin yer aldığı yüzlerce kitap okurların beğenisine sunuldu. 25 Ekim’de başlayan festival 3 Kasım’da son bulacak. Cuma ve cumartesi günlerinde söyleşilerin de yapılacağı festivalde kitap mezatı da gerçekleştirilecek. Sahaflar Birliği Derneği’nin Başkanı Emin Nedret İşli, özellikle festivaldeki çeşitlilik ve uygun fiyatların sahafların önemini artırdığını belirtiyor. “Bütün esnaf arkadaşlar birbirinden güzel, kaliteli, nadir birçok kitabı stantlarına getirmiş vaziyetteler,” diyen İşli, bu etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

ARTAN KATILIM VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Sahaflardan Ümit Nar, festivaldeki katılımla ilgili bilgi vererek, “Buradaki sahafların 5’i İzmir’den, 1 tanesi Ankara’dan geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erzurum ve yakın şehirlerden gelen okurlar da mevcut. Cuma günü Yalçın Armağan, cumartesi günü ise İsmail Kara sahaflar tarihi hakkında konuşacak” dedi. Nar, gençler, kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Üsküdar’ın önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Nar, “Dolayısıyla katılım günden güne artıyor” dedi.

SAHAFLIK GELENEĞİNİN GÜÇLENMESİ

Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli, 35 yıldır sahaflık yaptığını belirterek, sahaf festivallerinin önemine dikkat çekti. “Bu tür sahaf festivalleri çok önemli, öncelikle İstanbul genelinde sahaflık yapan birçok esnaf bir araya geliyor ve okuyucular için de önemli bir fırsat sunuyor. Bir sürü değişik kitabı bir arada görme imkânı oluyor ve festivallerde uygun fiyatla kitap alma şansı yakalanıyor,” dedi. İstekli, festivale gelenlerin dükkanlarına da uğrayarak alışveriş yaptığını belirtti.