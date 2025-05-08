Üsküdar’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSKİ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Mayıs günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İstanbul’da su kesintisi, özellikle Bahçelievler Mahallesi’nde etkili olacak. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar.
SU KESİNTİSİ ZAMANLAMASI
Bahçelievler Mahallesi’nde, 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesinti, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:13’te başlayacak ve tahmini olarak 18:30’da sona erecek. Su kesintisi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayabilir.