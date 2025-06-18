Üsküdar’da Su Kesintisi Bilgileri Verildi

ÜSKÜDAR’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Üsküdar’da su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran’da İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Bu durumda, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Haziran tarihindeki su kesintisinden etkilenecek mahallelerden biri Barbaros Mahallesi. Kesintinin nedeni ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 100 mm çaplı şebeke hattında tespit edilen bu arıza, saat 16:01:45’te başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı kullanılabiliyor.