Üsküdar’da Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 18 Haziran günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenen mahalle: Barbaros Mahallesi. Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.” Kesinti başlama tarihi: 18.06.2025 saat 16:01:45. Tahmini bitiş tarihi: 18.06.2025 saat 18:00. Daha fazla bilgi almak isteyenler için: ALO 185.