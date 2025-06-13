Üsküdar’da Su Kesintisi Bilgisi Verildi

SUSUZ KALACAK İLÇELER HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Üsküdar’da su kesintisi ile ilgili detaylar açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Haziran günü su kesintisi yaşamayı bekleyen bölgeleri duyuruyor. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde yer alıyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Etkilenen mahalleler arasında Beylerbeyi, Kandilli ve Kuleli yer alıyor. Her üç mahallede de arıza nedeni ile içme suyu hatlarında meydana gelen sorun nedeniyle 800 mm çaplı ana isale hattında arıza oluştu.

Başlama tarihi olarak 13 Haziran 2025 saat 13:57 belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 19:00 olarak açıklandı. Kesinti sırasında ayrıntılı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.