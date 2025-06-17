Üsküdar’da Su Kesintisi Duyuruldu

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek su kesintileri hakkında açıklama yaptı. Özellikle, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu vatandaşlar arasında sıkça araştırılmakta.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER

Bu su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler arasında Acıbadem Mahallesi yer alıyor. Arıza durumu ile ilgili açıklamada, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle debimetre arızası yaşandığı bilgisi verildi.

SU KESİNTİSİNİN TARİHİ VE SAATİ

Kesintinin başlangıç tarihi, 17 Haziran 2025 saat 09:58 olarak belirlendi. Tahmini bitiş saati ise bu tarihin akşamında, saat 18:00 olarak öngörülüyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattından destek alabilir.