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Üsküdar’daki Olayda Cihan Açıkgöz Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Üsküdar’da, motosikletli kişilerle tartışma yaşayan Cihan Açıkgöz (41), önce yumruklu saldırıya sonra da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanıyor. Bu saldırının ardından kaldırıldığı hastanede, iki gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybediyor. Polis, olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına alıyor. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıyarak anbean görüntüleniyor.

TARTIŞMA SONRASI GELİŞEN OLAYLAR

Olay, 20 Nisan tarihinde Beylerbeyi Çamlıca Caddesi’nde saat 01.45 civarında gerçekleşiyor. İddiaya göre, iki grup arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın ardından, olay yerinden ayrılan grup bir süre sonra motosikletle geri dönüyor. O sırada Cihan Açıkgöz’ü gören şüpheliler önünü keserek yumruk atıyor. Şüphelilerden biri tarafından atılan yumrukla yere serilen Açıkgöz’e, motosiklet üzerinde bulunan başka bir kişi ateş ediyor.

Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevrede bulunanler Cihan Açıkgöz’ün yardımına koşuyor. Durumun aciliyeti nedeniyle çevredekilerin ihbarı ile olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralı Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybediyor. Açıkgöz’ün cenazesi, defin edilmek üzere memleketi Kastamonu’ya gönderiliyor.

POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınıyor. Soruşturma süreçleri devam ediyor.

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