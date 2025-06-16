Üsküdar Meydanı’nda Özgür Gazze Mitingi Yapıldı

ÜSKÜDAR MEYDANI’NI DOLDURAN VATANDAŞLAR

Üsküdar Meydanı’nda, Saadet Partisi tarafından ‘Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta’ temalı ‘Özgür Gazze Mitingi’ gerçekleştirildi. Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hamas temsilcisi Macit el Kuteyşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MAHMUT ARIKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Mitingde konuşan Mahmut Arıkan, “Biz bugün buradayız. Çünkü bir halkın kalarak ölmesi ya da hicret ederek yurtsuz kalmak arasında bırakılmasına bizim tahammülümüz kalmadı. Gazze’ye bir şişe suyun, bir çuval unun girmesine engel olan İsrail’in küstahlığına tahammülümüz kalmadı. Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar, Filistin halkının yanında yer alırken hükümetlerin İsrail’in yanında saf tutmasına tahammülümüz kalmadı. Bu meydandaki inançtan ve heyecandan aldığım cesaretle söylüyorum ki; ey zalimler, ey siyonistler, ey ırkçı emperyalistler, kaybedeceksiniz, yenileceksiniz. Çocukları öldürmeye yeten toplarınız, tanklarınız vicdanları öldürmeye yetmiyor, yetmeyecek. Esir almaya çalıştığınız Gazze, özgürlüğün, yok etmeye çalıştığınız Gazzeliler yeniden dirilişin kıvılcımı olacaklar. Açık söylüyorum. Eğer bugün Gazze’yi koruyamazsak, bugün Filistin’i koruyamazsak, yarın Türkiye’yi korumak zorunda kalacağız” dedi.

GAZZE’NİN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Arıkan, “Gazze’deki katliamın boyutu o kadar büyük ki, resmi rakamlar 50 bin dese de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Gazze’de katledilen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini söylüyor. Tüm bunlar karşısında diyoruz ki, ‘Gazze ablukadaysa Türkiye ayaktadır.’ Bu meydan bunun ispatıdır. Türkiye’nin dört bir yanından koşup gelen vicdanlı insanlar bunun ispatıdır. Yine buradan tüm dünyaya diyoruz ki, Gazze ablukadaysa insanlık ayaktadır. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için Trump hayranlığı, İsrail dostluğu tarihi ve ölümcül bir hatadır. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de yaşayan herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin, emperyalist işgal karşısında, soykırım karşısında, Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır. Böyle bir anda iktidarın yapması gereken bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket etmek değil, sorumluluk almaktır.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI GAZZE BARIŞ GÜCÜ TALEBİ

“Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; Gazze’de akan kanı durdurmak için, insani yardım ulaştırmak için, sivilleri korumak için, ablukayı kırmak için Türkiye’nin öncülüğünde uluslararası Gazze barış gücü derhal kurulmalıdır. Bu barış gücüne yalnızca İslam ülkeleri değil, Latin Amerika’dan Güney Afrika’ya vicdanı olan zulme karşı duran tüm ülkeler katılacaktır. Bizim bu çağrımız bir savaş çağrısı değil. Bu çağrımız soykırıma karşı insanlık cephesi çağrısıdır.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BİRLEŞME VURGUSU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de, uluslararası toplumun Gazze için kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bugün binlerce Filistinli çocuk ‘baba’ diyemiyor. ‘Filistinli babalar, kaybettikleri evlatlarının mezarları başında gözyaşı döküyor. Filistinli çocukları babasız, babaları evlatsız bırakan dünyanın en büyük insanlık suçunu lanetliyorum, kınıyorum.” dedi. Özel, birlikteliğin umutları yeşerttiğini belirtip Türkiye’nin ve uluslararası toplumun kenetlenmesinin en büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AHMET DAVUTOĞLU’NDAN MANEVİ DESTEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bu savaş insanlık ile İsrail arasındadır. Kudüs bizim için İstanbul’dur, Kudüs bizim için Konya’dır. Son olarak sözümüz, Filistinli kardeşlerimize, Gazzeli kardeşlerimize buradan İstanbul’dan sesleniyoruz; asla yalnız değilsiniz.” şeklinde konuştu.

ALİ BABACAN’DAN ÇÖZÜM TEKLİFİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Derhal müzakere masasına dönülmelidir. Çağrım daha fazla masum insan ölmeden, tarafsız arabulucularla diplomasinin çalıştırılması ve silahların susturulmasıdır.” dedi.