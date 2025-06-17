Üsküdar Su Kesintisi Duyuruldu. İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Su kesintisinin ne zaman biteceği ile ilgili yapılan araştırmalar devam ediyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Acıbadem Mahallesi bulunuyor. Kesintinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza ve DMA debimetre arızası olarak açıklandı.

SU KESİNTİSİ ZAMANLARI

Kesintinin başlangıç tarihi 17.06.2025 saat 09:58:26 olarak belirlenmiş olup, tahmini bitiş tarihi ise 17.06.2025 saat 18:00 olarak planlanıyor. Kullanıcıların daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayabileceği belirtildi.