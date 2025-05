Üsküp’te IBU Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

MEZUNİYET TÖRENİ KUTLANDI

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU), 15. mezuniyet töreni gerçekleştirildi. IBU kampüsünde düzenlenen bu önemli etkinliğe, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler ile birlikte Türk ve yerel kurum temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

MEZUNLARA TEŞEKKÜR VE GÜVEN

Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti, törende yaptığı konuşmada, “Üniversite, önündeki yolun boyutlarının farkında olanların her zaman ihtiyaç duyduğu bir köprüdür. Cesur ve yorulmayanlar. Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır.” ifadelerini kullandı. Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, bugünün herkes için mutluluk verici bir gün olduğunu belirterek mezunları başarılarından dolayı tebrik etti. Mezunların geleceğin liderleri olduğunu vurgulayan Janevska, onları topluma yön vermeye davet etti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA MESAJI

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, mezuniyetin yanı sıra kutlayamayanları da unutmamak gerektiğini dile getirerek, “Gazze’de, Filistin’de sizin gibi öğrenciler her şeylerini kaybettiler, okulları toza döndü, hayalleri enkaz altında. Sessiz kalamayız, unutamayız, bir üniversite olarak onlar için sesimizi yükseltiyoruz, Filistinli öğrencilerin yanındayız, Gazze’nin yanındayız.” ifadelerini kullandı. Büyükelçi Fatih Ulusoy ise Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile olan eğitim ve kültürel işbirliğinin önemine dikkat çekti. “İnsan merkezli dış politikamız ışığında eğitim dahil Kuzey Makedonya’nın her alanda kalkınmasına çeşitli kurumlarımızla bağımsızlığından bu yana her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

CESARET VE BAŞARI MESAJI

IBU Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ademoski, mezun olan öğrencilere hayatta cesur olmaları çağrısında bulundu. Bu yıl 15. mezunlarını veren üniversite, çeşitli bölümlerinden toplam 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin eğitimini başarıyla tamamladığını duyurdu.