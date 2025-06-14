Üsküp’te İnsan Hakları Ödülleri Töreni Yapıldı

ÜSKÜP’TE İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, “2. Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Üsküp’teki Filarmoni Konser Salonu’nda, Rumeli Türkleri Vakfı’nın öncülüğünde, TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı İzzet Meciti, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BÜYÜKELÇİ’DEN AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Ulusoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğunu ifade etti. Ulusoy, “Ülkemizin Balkan ülkeleriyle birçok alanda mevcut kurumsal işbirliğinin yanı sıra Balkan halklarıyla da sarsılmaz derecede sağlam bağlara sahibiz. Zira, bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimizle kader ortaklığımız var.” dedi. Türkiye ile Kuzey Makedonya ilişkilerinde Makedonya’daki Türk toplumunun önemini vurgulayan Ulusoy, “Türk toplumu, ekonomi, ticaret, kültür, sanat, edebiyat, medya ve diğer birçok alanda bu ülkenin refahına ve kalkınmasına gözle görülür katkılar yapmaya devam ediyor. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla Makedonya Türk toplumunun yanında olmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Programda, Balkanların barış ve huzuru için insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü alanında önemli katkılar sunan kişilere ödüller verildi. Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı Meciti, Tetova Üniversitesi’nden Süleyman Baki, tarihçi Ardian Muhaj, İşkodra İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Profesörü Ferid Muhiç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, yazar Şefka Begovic Licina, yazar Harun Crnovrsanin, Bulgaristan’dan Doç. Dr. Emine Halil ve Doç. Dr. Harun Bekir, Kosovalı Türkolog Nimetullah Hafız, Kosovalı sanatçı Nevzat Şundo ve Romanya Kırım Tatar Toplumu temsilcisi Tahsin Cemil ödüllerini aldı. Ayrıca, merhum İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin eşi de ödül aldı. Programda TRT, YTB, TİKA ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’ne (MATÜSİTEB) katkıları için ödüller takdim edildi. İlgili etkinlikte bölgeden sanatçılar da performans sergiledi.