Uslu: Erdoğan’ın yaptığı ihanettir

Ayla ve Müslüm gibi kaliteli filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan'ı eleştirdi.

Ayla ve Müslüm gibi kaliteli filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan’ın Netflix kararı hakkında açıklama yaptı.

Uslu, “Anadolu’daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı. Bundan daha büyük bir ihanet olamaz” dedi.

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix’te yayına girmesine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Türk sinemasına darbe vurduğunu iddia eden Uslu, “Bundan daha büyük bir ihanet olamaz” dedi.

Sabah’a konuşan Uslu, “Sinema; İstanbul’dan ve büyük şehirlerden ibaret değil. Anadolu’daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı” ifadelerini kullandı.

Ünlü yapımcı sözlerine şöyle devam etti: “Filmi 8 hafta göstereceklerine dair sözleşme imzalayıp ikinci haftada dijital platforma sattılar. Çok ayıp.”

Öte yandan usta oyuncu Aydemir Akbaş da Erdoğan’a tepki göstererek, “Seni sinema var etti, buralara getirdi. Erdoğan’ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir” diye konuştu.

SABAH