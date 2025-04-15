USMEK Tarafından Düzenlenen Yarışma Sonuçlandı

ÖDÜLLER VE YARIŞMA HAKKINDA

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Kayseri Foto Maraton Yarışmasında basın çalışanları belirgin başarılar elde etti. Show Haber kameramanı Tolga Ayçicek, bu platformda birincilik ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Kanal D Haber kameramanı Volkan Kamber ikincilik ödülünü kazanırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri Vahit Aldı üçüncülük ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise İHA İstanbul muhabiri Halit Arslan’a verildi.

GELİŞMELER VE GELECEK PLANLARI

Kanal D Haber kameramanı Volkan Kamber, ikincilik ödülünü aldıktan sonra, USMEK Başkanı İzzet Aydın tüm gazetecilere teşekkür ederek, “Foto Maraton yarışmasıyla başladık, yakında ‘En İyi Haber’ yarışması ve farklı temalarda etkinliklerle devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Yarışmanın yarattığı heyecan ve katılımcıların gösterdiği performans, ilerleyen etkinlikler için motivasyon kaynağı oldu.