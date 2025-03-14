Usps’nin Verimliliği İçin Doge İşbirliği

POSTA HİZMETLERİNDE YENİ ORTAKLIK

USPS Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla DOGE ile iş birliği yapacağını açıkladı. DeJoy, kurumun emeklilik fonları ve işçi tazminatları gibi birçok giderinin kötü yönetildiğini ifade etti. Bu bağlamda, DOGE ekibinin USPS’nin verimliliğini arttırma konusunda destek olacağını belirtti.

İŞTEN ÇIKARMA PLANI

Bu çerçevede, DeJoy gönüllü erken emeklilik programı ile önümüzdeki 30 gün içinde 10 bin çalışanın işten çıkarılmasını planlıyor. USPS bünyesinde şehirlerden kırsal alanlara kadar teslimatları üstlenen yaklaşık 640 bin personel çalışıyor. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından DOGE üzerinden federal kurumlarda çalışan birçok kişinin işine son vermişti.

SENDİKALARIN TEPKİSİ

Özellikle yeni başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar neticesinde, ülke genelindeki birçok sendika ve kuruluş, Trump yönetimine karşı hukuki yollara başvurmuştu. Bu durum, ülkede büyük bir yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmuştu.